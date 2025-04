Na reta final da temporada regular, saiba quem são os principais destaques da NBA

Donovan Mitchell é o líder do surpreendente Cavaliers. JAMIE SABAU / NBAE / Getty Images

A reta final da temporada regular da NBA vai definir os últimos classificados para os playoffs. No entanto, mesmo sem acabar, já é possível elencar os destaques positivos da liga norte-americana de basquete em 2024/2025.

Zero Hora elencou cinco equipes ou jogadores que conseguiram se destacar. O principal critério utilizado foi a evolução conquistada de uma temporada para outra.

O coletivo Cleveland Cavaliers

Pela terceira vez na história, os Cavaliers ultrapassaram o recorde de 60 vitórias na temporada regular. Um aproveitamento positivo conquistado por meio de um grupo talentoso e que sabe jogar de maneira coletiva.

A liderança técnica fica com Donovan Mitchell, que manteve média superior a 24 pontos por partida. Contudo, ele elevou o nível de seus companheiros. Darius Garland, por exemplo, ficou mais constante, subindo de 18 para 20 pontos por jogo, além de chegar a 40% na bola de três pontos.

Além dos dois armadores, o time ainda conta com Evan Mobley e Jarrett Allen, que agregam defensivamente e também contribuem com dois dígitos de pontos por partida. Para melhorar a equipe, De'Andre Hunter chegou no mercado de trocas para colocar Cleveland entre os favoritos ao título do Leste.

O jovem Houston Rockets

Desde 2019/2020, quando James Harden deixou Houston, os Rockets iniciaram um processo de reconstrução. O draft foi o meio encontrado para montar um time forte e capaz de brigar por títulos.

Em 2021, Jalen Green e Alperen Sengun foram escolhidos. No ano seguinte, Jabari Smith foi recrutado como escolha top 3. A reconstrução seguiu em 2023, com as chegadas de Amen Thompson e Cam Whitmore.

A partir disso, era questão de paciência para os resultados aparecerem. Na atual temporada, os Rockets brigam pela segunda posição no Oeste e contam com um time titular forte, além de boas opções no banco. Tudo isso sob o comando do competente Ime Udoka.

O provocativo Memphis Grizzlies

Ja Morant é a cara da franquia de Memphis. JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Grizzlies quando têm Ja Morant saudável são um dos times mais competitivos e provocativos da NBA. O armador é a cara da franquia e tem talento para chegar longe nos playoffs. Claro que, para isso, precisa de ajuda.

Jaren Jackson Jr., um dos melhores defensores da liga, é seu principal apoiador. Para completar o garrafão, Memphis acertou no último draft e recrutou o gigante Zach Edey, de 2m24cm de altura. Outro acerto no recrutamento foi Jaylen Wells, que contribui bem saindo do banco.

Desmond Bane e GG Jackson são outros nomes que tornam esse Grizzlies competitivo. Nos playoffs, o lado provocativo de alguns jogadores pode auxiliar no lado mental do basquete. Mesmo com a demissão do treinador perto do fim da temporada, é um time que pode brigar.

O retorno dos Pistons

Uma das franquias mais importantes da história da NBA estava adormecida nos últimos anos. Desde 2015/2016, os Pistons não conseguiam uma campanha positiva. O processo de reconstrução vem sendo mais longo, mas Detroit parece realmente ter voltado aos holofotes da NBA.

Três vezes campeão da liga, com duas gerações dos "Bad Boys", a franquia quer retornar ao topo, com um time talentoso, mas que não foge a tradição de ser brigador e bastante competitivo. Cade Cunningham é o grande nome do projeto, com seu talento para armar jogadas e pontuar.

Ao seu lado, vai se formando um núcleo importante, com Jalen Duen, Ausar Thompson e Malik Beasley. A experiência de Dennis Schröder e Tobias Harris colocam os Pistons como um time que pode incomodar nos playoffs desta temporada, e sonhar com anos mais vencedores.

O trabalhador Gui Santos

Gui Santos deu nova energia aos Warriors. Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Estamos representados por apenas um brasileiro na NBA. No entanto, a temporada 2024/2025 de Gui Santos é positiva. Ele conquistou minutos no Golden State Warriors e foi elogiado pelo seu desempenho em quadra.

O brasileiro tem médias de 14 minutos, 4.4 pontos e 3.1 assistências por partida. Santos bateu seu recorde de pontuação, com 19, e se tornou pela importante da rotação da equipe.

O treinador Steve Kerr elogiou sua vontade quando entra, o que acaba por motivar seu companheiros. O craque dos Warriors, Stephen Curry, foi outro a elogiar as atuações de Gui Santos: