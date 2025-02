Gigante dos shoppings investirá R$ 300 milhões em bairro privado e novos trechos da orla do Guaíba

Andamento do Golden Lake em foto de janeiro de 2025. Multiplan / Divulgação

O Rio Grande do Sul receberá a maior fatia dos investimentos previstos para 2025 pela Multiplan, gigante nacional de shopping centers e projetos imobiliários. Serão R$ 300 milhões, antecipou o CEO Eduardo Peres à coluna. O valor será usado principalmente para começar a construir a segunda fase do bairro privado Golden Lake e dois novos trechos da orla do Guaíba, em Porto Alegre.

A primeira fase do Golden Lake, a Lake Victoria, será entregue em abril. Está 70% vendida. Já a segunda, o Lake Eyre, com apartamentos menores, terá a obra iniciada em junho, com entrega em 2028. As duas torres já estão 43% vendidas.

CEO da Multiplan, Eduardo Peres. Multiplan / Divulgação

Enquanto isso, a Multiplan aguarda licenças finais da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado para iniciar a construção dos trechos da orla ao longo da Avenida Diário de Notícias, na Zona Sul. O investimento será de R$ 60 milhões, como Peres havia antecipado à coluna ainda em outubro do ano passado.

- Temos contrapartidas previstas para a cidade que somarão R$ 200 milhões ao longo de 10 anos - diz o executivo, que segue conversando com o Grêmio para assumir mais um trecho, que fica entre as duas áreas que serão revitalizadas.

Arquibancada suspensa na nova orla, na zona sul de Porto Alegre. Clique na imagem para ver outras do projeto. Multiplan / Divulgação

Em agosto, serão finalizadas as obras de recuperação da orla do Lami e de Ipanema, com aporte de R$ 20 milhões. A Multiplan também é dona do BarraShoppingSul, na Capital, e do ParkShopping Canoas.

