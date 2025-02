Carrefour prepara nova leva de fechamentos de supermercados Nacional

Lojas da Capital, Região Metropolitana e Litoral estão entre as que serão fechadas. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Começam a ser fechados mais supermercados da bandeira Nacional, comprados pelo Carrefour em 2022. Como a coluna noticiou no final do ano passado, o grupo francês estava tentando vender as lojas. Algumas foram compradas, mas outras não. Mercado acredita que a marca será extinta, o que representa uma mudança de planos, pois os compradores chegaram a anunciar a intenção de usar a bandeira em outras regiões do país.

Leia Mais Funcionários temem leva de demissões com fechamento de supermercados Nacional no RS

Agora, as atividades serão encerradas em unidades do Litoral, como Tramandaí, Capão da Canoa e Torres. Em uma loja de Novo Hamburgo, uma placa informa do fechamento em março e orienta os clientes a comprarem no hipermercado Carrefour da cidade. Também estão previstos fechamentos com ou sem venda do supermercado em Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Pelotas, Guaíba, São Gabriel e Barra do Ribeiro, além de sete lojas em Porto Alegre.

Aviso em frente ao Nacional de Novo Hamburgo sinaliza o fechamento da loja. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Dos 47 supermercados Nacional que o Carrefour tentou vender para levantar R$ 400 milhões, 39 ficam no Rio Grande do Sul e empregam 2.365 funcionários. O grupo manterá as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes. Unidades menores que restarem terão a marca Carrefour Bairro.

Lembrando que o grupo também está vendendo o hipermercado BIG da Sertório, fechado há pouco mais de um ano. A estrutura enorme chegou a abrigar o escritório da norte-americana Walmart no Rio Grande do Sul, quando a empresa era dona das marcas.

O Carrefour foi procurado novamente pela coluna, mas não comentará.

*Colaborou Maria Clara Centeno

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: moto elétrica de R$ 25 mil, mais voos da Azul e fim do trabalho híbrido na Dell

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.