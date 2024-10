Dois novos trechos da orla do Guaíba serão construídos por dona de shoppings; veja imagens

A orla de Porto Alegre será ampliada ao longo da Avenida Diário de Notícias, na Zona Sul. As duas novas extensões serão feitas pela Multiplan. Gigante de shoppings, a empresa tem no Rio Grande do Sul o BarraShoppingSul, na Capital, e o ParkShopping Canoas. Também está construindo o bairro planejado Golden Lake. Será na frente dele que ficará a primeira fase deste novo projeto aprovado na prefeitura, revitalizando a área pública e garantindo a vista dos prédios para o Guaíba.