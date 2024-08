A nova fase do bairro privado de R$ 5 bilhões em construção em Porto Alegre

Está para começar a segunda fase do Golden Lake, bairro privado em construção em Porto Alegre que prevê investimento de R$ 5 bilhões em 10 anos. A próxima etapa é chamada de Lake Eyre, com duas torres em uma área de 19,6 mil metros quadrados. O aporte financeiro é de R$ 250 milhões, com possibilidade de atingir R$ 400 milhões em vendas, disse o CEO do grupo Multiplan, Eduardo Peres, em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH.