Criado há 10 anos, tradicional restaurante vegano de Porto Alegre será fechado

Sede do Vê tem 400 metros quadrados no bairro Petrópolis.

Restaurante vegano , no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, o Vê servirá seu último almoço no dia 24 de dezembro . Segundo a proprietária, Maria Julia Rosa, a decisão de fechar foi não ter recuperado os clientes perdidos ainda na pandemia. Desde metade de 2020, faturamento caiu a menos da metade.

O Vê já foi vendido. No local, abrirá um novo restaurante, que não será vegano, mas terá opções do tipo no cardápio. Também absorverá os funcionários que quiserem ficar: