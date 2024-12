Jardim Botânico prevê aceitar outras formas de pagamento além de dinheiro em 2025, diz resposta ao Tribunal de Contas

O questionamento da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre o fato de o Jardim Botânico só aceitar pagamento em dinheiro pelos visitantes foi respondido pela equipe de auditoria da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A informação é de que, para resolver o problema, desde 2019, foram realizadas diversas ações para implementar o pagamento eletrônico, incluindo tentativas de contratação direta e licitação, tendo enfrentado entraves contratuais e operacionais. Destacou que, agora em 2024, foi instituído um “Grupo de Trabalho para elaborar o Estudo Técnico Preliminar para a contratação de empresa de bilheteria para o Parque Estadual de Itapuã, com planos de expandir o serviço para outros locais administrados pela Sema, incluindo o Jardim Botânico.” Por fim – e espera-se que finalmente –, a previsão é de que a situação seja resolvida no primeiro semestre de 2025.