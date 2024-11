Exigência de pagamento em dinheiro no Jardim Botânico é analisada por ouvidoria do Tribunal de Contas

Não foram apenas os leitores e a coluna que ficaram intrigados com o fato de o Jardim Botânico de Porto Alegre só aceitar dinheiro em espécie como forma de pagamento dos ingressos na bilheteria (sim, nem Pix pode). O conselheiro e ouvidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Cezar Miola, também ficou. Isso dificulta a vida dos visitantes e, conforme destaca o conselheiro, parece ir contra as práticas indicadas de controle das receitas públicas, que recomendam o uso do sistema bancário.