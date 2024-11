Aprovada dragagem das hidrovias com R$ 731 milhões do fundo para reconstrução do RS

Aprovada pelo comitê do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) — fundo para reconstrução do Estado com recursos da suspensão do pagamento da dívida com a União — a destinação de R$ 731 milhões para dragagem e demais obras nas hidrovias gaúchas. A proposta foi apresentada pelo secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costella, que prevê iniciar as contratações mais emergenciais em novembro, com início dos primeiros serviços em dezembro.