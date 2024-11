Polo tem dragagem emergencial, mas situação crítica de hidrovias encalha outro navio e emperra embarcações

Ao menos um dos pontos que comprometem a operação do polo petroquímico de Triunfo foi dragado. Mas o serviço — que seria responsabilidade do poder público — teve que ser conduzido por uma empresa, a Braskem, que concentra a maior parte da atividade produtiva do local. A dragagem emergencial foi no canal Furadinho, no Rio Jacuí, que é parte da conexão com o porto de Rio Grande. O trabalho foi feito pela STER Engenharia, contratada para retirar 67 mil metros cúbicos de sedimentos, acima da expectativa, que era de 55 mil metros cúbicos. O serviço custou R$ 3,7 milhões.