Inter define prazo para situação de Thiago Maia ser resolvida 

Atleta chegou a viajar para fazer exames médicos em São Paulo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O assunto Thiago Maia tem prazo para ser resolvido. A direção colorada aguarda um desfecho da novela envolvendo a saída do volante até a terça-feira (4). O acordo entre Santos e Flamengo é o que trava o negócio.

O Santos entrou em acordo com o Inter para assumir a dívida de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24,5 milhões na cotação atual) que o Colorado tem com Flamengo pela contratação de Thiago Maia no início de 2024.

No entanto, o Santos não apresentou as garantias bancárias exigidas pelos cariocas para a conclusão do negócio. Essa situação foi externada pelo diretor executivo do Flamengo, José Boto.

— Não temos pressa em negociar jogadores entre clubes brasileiros. Não vamos vender jogador sem dinheiro à vista ou com garantias. Pelas más experiências que tivemos e pela demora da Justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente para não negociarmos sem essas condições. O Inter tem que nos pagar — disse o dirigente rubro-negro neste sábado (1°).

O Inter aguarda o desfecho desta negociação nos próximos dias. O presidente Alessandro Barcellos, inclusive, deu uma data para a definição deste acordo envolvendo Santos e Flamengo.

Leia Mais Inter pode ter retorno de lesionados para o clássico Gre-Nal

— Nós definimos aqui que, até terça-feira, quando o grupo se reapresenta, se esse assunto não estiver resolvido, o Thiago Maia vai se apresentar com o grupo. Infelizmente, é uma negociação complexa pois envolve várias frentes — disse o presidente Alessandro Barcellos.

A reapresentação do elenco colorado está marcada para a tarde da próxima terça-feira. O volante Thiago Maia ainda possui contrato com o Inter até dezembro de 2026.