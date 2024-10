Com doações, iniciativa de empresários começará a reconstruir 10 pontes levadas por enchente

Aprovados e firmados os convênios para serem reconstruídas 10 pontes destruídas pelas enchentes no Vale do Taquari. As estruturas, agora metálicas, conectarão áreas do interior das cidades de Arroio Do Meio, ⁠Travesseiro, ⁠Pouso Novo, ⁠Coqueiro Baixo, ⁠Relvado, ⁠Putinga, ⁠Ilópolis, ⁠Anta Gorda, Doutor Ricardo e Encantado. O projeto, encabeçado pela Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari), recebeu o nome de “Construindo Pontes Através do Associativismo”. A obra começará nos primeiros dias de novembro, com entrega prevista em até seis meses.