Gaúchos abrem operação que oferece filial remota para empresas em SP

O valor inicial do serviço é de R$ 1,9 mil, aumentando de acordo o que é contratado e o espaço que será utilizado. A capacidade total do local, que fica em um condomínio logístico, é de 8 mil metros cúbicos. O foco são empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná que querem expandir alcance, sobretudo as que atuam com comércio online. Allan Luz divide a sociedade do empreendimento com o empresário Paulo Vince.