O Instagram apresenta instabilidade para alguns usuários nesta quarta-feira (15). wichayada / stock.adobe.com

O aplicativo do Instagram está fora do ar para alguns usuários nesta quarta-feira (15). A instabilidade foi relatada tanto no aplicativo quanto no site da rede social.

De acordo com o Downdetector, portal que monitora o funcionamento de sites e apps, o problema foi registrado inicialmente às 10h48min. O pico foi apontado menos de 20 minutos depois, com 3.506 reclamações às 11h03min.

No X (antigo Twitter), o termo "O Instagram" entrou para os "Assuntos do Momento" no Brasil. A plataforma não se pronunciou, mas a situação gerou reclamações e piadas entre os usuários.