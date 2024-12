Gráfico do Downdetector mostra píco de reclamações do WhatsApp nesta tarde de quarta-feira. Reprodução / Downdetector

Usuários do WhatsApp relataram instabilidade na plataforma de troca de mensagens na tarde desta quarta-feira (11).

De acordo com dados do site Downdetector, que reúne relatos de usuários sobre problemas nas principais plataformas de serviços da web, o pico das reclamações foi às 14h55min, com mais de 41 mil registros no Brasil. No entanto, os primeiros registros chegaram às 14h33min.

Dentre as principais queixas está a falha no envio das mensagens, com 79% das reclamações.

Leia Mais WhatsApp lança recurso que transforma áudio em texto; saiba como usar

Também há relatos de problemas no Instagram, Threads e Facebook, que junto com o WhatsApp, pertencem à Meta.

Por volta das 15h40min a situação voltou a se normalizar, segundo o Downdetector. No entanto, ainda há relatos de que a plataforma ainda apresenta problemas, como falta de sincronia na entrega de mensagens e problemas na integração com softwares e plataformas de CRM (ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente).