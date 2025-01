Secretária do Tesouro alerta para consequências 'desastrosas' se déficit fiscal dos EUA aumentar

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, considerou nesta quarta-feira (15) que é necessário reverter a trajetória fiscal dos Estados Unidos para evitar consequências "desastrosas" na maior economia mundial.

"A trajetória orçamentária atual simplesmente não é sustentável, e as consequências da inação, ou de uma ação que acentue os déficits projetados, poderiam ser desastrosas", explicou Yellen diante de um clube econômico em Nova York.

O presidente eleito, o republicano Donald Trump, prometeu continuar e expandir a redução de impostos implementada durante sua primeira administração (2017-2021).

Em seu discurso, a secretária do Tesouro, que está prestes a deixar o cargo, citou previsões do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO), um órgão independente responsável por fornecer ao Legislativo análises orçamentárias e econômicas.

Os números do CBO indicam que uma continuidade do corte de impostos do primeiro mandato de Trump agravaria o déficit das finanças públicas em cerca de 400 bilhões de dólares (R$ 2,4 bilhões) anuais.

"Essas políticas poderiam enfraquecer nosso país", acrescentou Yellen, que citou os riscos sobre "o valor do dólar" e a capacidade do governo federal de se financiar no mercado. Yellen chegou a esboçar, inclusive, o espectro de uma "crise da dívida".

Algo assim teria consequências severas "para as próximas gerações".

Trump, que assumirá o cargo na segunda-feira, 20 de janeiro, tem repetido que quer continuar reduzindo impostos e cortar, ao mesmo tempo, os gastos do governo federal. O republicano afirma que as receitas provenientes das tarifas alfandegárias - as quais pretende aumentar - permitirão equilibrar as contas públicas.