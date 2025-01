Vai ficar na estante Notícia

Pitty anuncia fim de casamento com Daniel Weksler após 14 anos

Cantora usou as redes sociais para comunicar o término do relacionamento com o baterista do NX Zero

15/01/2025 - 18h10min Atualizada em 15/01/2025 - 18h19min