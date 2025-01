Lady Gaga fará uma apresentação gratuita no Rio de Janeiro no dia 3 de maio de 2025, às 21h. A informação foi confirmada pelo colunista do jornal O Globo Lauro Jardim .

Lady Gaga no Brasil

Lady Gaga veio ao Brasil apenas uma vez, em 2012, com a turnê Born This Way Ball. Anos mais tarde, em 2017, a artista cancelou sua participação no Rock in Rio horas antes da apresentação, em função de problemas de saúde. A artista sofre de fibromialgia.