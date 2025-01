O dia em que Os Replicantes recusaram um convite para se apresentar no Chacrinha

Em meados dos anos de 1980, a banda de punk rock gaúcha Os Replicantes foi convidada a participar do Cassino do Chacrinha, na TV Globo, um dos programas mais populares da televisão brasileira à época. A oportunidade era irrecusável (desejada por muitos artistas), mas o grupo foi contra o desejo da própria gravadora e declinou do convite.