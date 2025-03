Donos de tradicional banca no Mercado Público de Porto Alegre participam de feira gourmet na Espanha 

À frente da tradicional Banca do Holandês , no Mercado Público de Porto Alegre, o casal Sérgio Lourenço e Adriana Alcântara embarcou na última quarta-feira (26) para a Espanha.

Até dia 11 de abril, eles participam do 38º Salón Gourmets (feira internacional de gastronomia) e visitam oito mercados em busca de inspiração. O evento é um dos mais badalados do mundo no setor.

Se tudo der certo, pode anotar: vem mais novidade por aí na Banca do Holandês, que acabou de renovar os balcões no Mercado Público e passou a oferecer quiches e focaccias de fabricação própria.

A banca

A loja de 106 anos fica bem no centro do Mercado Público da Capital. Funciona de segunda a sexta-feira das 7h30min às 19h e aos sábados das 7h30min às 18h. É possível, também, comprar produtos online, pelo site bancadoholandes.com.br.

Além do estabelecimento no Mercado, a Branca do Holandês tem mais duas lojas: uma na Rua Pedro Ivo, 933, no bairro Bela Vista, e outra na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, no Plínio Mall, bairro Higienópolis.