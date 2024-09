Inaugurada em 1919 no Mercado Público, a Banca do Holandês reformará o seu espaço com R$ 500 mil, aproveitando a retomada após o forte impacto da enchente no tradicional espaço do Centro Histórico de Porto Alegre. Serão colocados novos balcões e móveis. Depois, será feita uma obra. A última intervenção foi há nove anos.