Blake Lively processa Justin Baldoni por assédio sexual nos bastidores de "É Assim que Acaba"

Diretor e protagonista do filme É Assim Que Acaba, Justin Baldoni está sendo processado por assédio sexual pela atriz Blake Lively, também protagonista do longa que estreou em agosto deste ano. A artista alega que o colega de elenco abordava repetidamente assuntos sobre sexo e realiza um "esforço coordenado para acabar com sua reputação", segundo informações do portal TMZ.