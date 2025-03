Quaresma: entenda o significado do período que antecede a Páscoa

A Quarta-feira de Cinzas marca o fim do Carnaval e o início da Quaresma. O período, que têm cerca de 40 dias, é dedicado à preparação espiritual para a Páscoa, a principal celebração do cristianismo .

Em 2025, a Páscoa será comemorada no dia 20 de abril , e a Quaresma se estende até a Quinta-feira Santa, no dia 17 de abril.

O que é a Quaresma?

O termo " Quaresma " vem do latim quadragesima dies, que significa " quadragésimo dia" . A escolha do período tem relação com passagens bíblicas que mencionam eventos de 40 dias, como o jejum de Jesus Cristo no deserto, o dilúvio de Noé e a peregrinação do povo de Israel.

Jejum e cinzas

Quando acaba a Quaresma?

As datas variam a cada ano, pois seguem o calendário lunar. A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de primavera no Hemisfério Norte (e de outono no Hemisfério Sul). Com isso, a celebração pode acontecer entre 22 de março e 25 de abril.