"Enterre Seus Mortos", "O Último Azul", "Vitória" e "Silvio Santos Vem Aí" são alguns dos destaques de 2025. Globoplay/Guilhermo Garza/Desvia/Sony Pictures/Fernando Pastorelli / Divulgação

Ainda Estou Aqui colocou os olhos do mundo direcionados para o Brasil, mas, principalmente, fez com que os próprios brasileiros percebessem a qualidade do cinema nacional — foram mais de 5 milhões de espectadores apenas dentro das fronteiras do país. Um fenômeno que ainda venceu um Oscar inédito e histórico.

Embora grandes obras brasileiras sejam realizadas anualmente, muitas vezes elas não alcançam a mesma visibilidade que o longa-metragem de Walter Salles. Agora, espera-se que o cinema nacional siga em alta, com o público deixando de lado um pré-conceito bobo de que "filme brasileiro é ruim". Está bem longe disso.

Para ajudar os cinéfilos brasileiros a se programarem para os lançamentos nacionais dos próximos meses, Zero Hora selecionou alguns títulos que já estão chamando atenção.

Vale lembrar, porém, que a lista abaixo conta com alguns selecionados, mas a dica é olhar para todos os títulos nacionais que estarão nas salas de exibição com carinho e, se possível, dar uma chance a eles nos cinemas.

Os próximos grandes lançamentos nacionais:

Uma Advogada Brilhante

A trama acompanha a história de Michelle, mais conhecido como Mike (Leandro Hassum), um advogado promissor, mas que enfrenta um grande desafio pessoal e profissional. Quando a empresa onde trabalha é adquirida pelo maior escritório de advocacia do país, o protagonista enxerga uma oportunidade de crescer.

Contudo, a empresa decide demitir vários funcionários, incluindo ele, na tentativa de equilibrar a quantidade de homens e mulheres. E, por conta da confusão com seu nome, ele é salvo da demissão — e, por isso, assume a identidade de uma mulher. A direção é de Ale McHaddo.

Data de estreia: 6 de março

Vitória

Fernanda Montenegro, que segue em cartaz nos cinemas como a versão mais velha de Eunice Paiva, de Ainda Estou Aqui, não para de trabalhar. Aos 95 anos, a grande dama do cinema nacional estrela Vitória, dirigido por Andrucha Waddington — seu genro, marido de Fernanda Torres —, que assumiu a produção após o falecimento de Breno Silveira, em 2022.

O longa narra a história de uma senhora de 80 anos que, com sua câmera pessoal, registrou o dia a dia do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Após isso, ela fez uma denúncia à polícia. O filme é baseado em uma história real ocorrida no início dos anos 2000.

Data de estreia: 13 de março

Câncer com Ascendente em Virgem

A obra é inspirada na história real de Clélia Bessa, uma produtora que, em 2008, criou o blog Estou com Câncer, e Daí? enquanto lutava contra um câncer de mama. Suzana Pires interpreta a protagonista, Clara, além de assinar o roteiro da produção.

A história acompanha a rotina de uma mulher com uma vida agitada e controladora, que começa a repensar suas escolhas e relações após o diagnóstico de câncer de mama. Marieta Severo também está no elenco do filme.

Data de estreia: 27 de março

Oeste Outra Vez

Vencedor do Festival de Gramado de 2024, o faroeste dirigido por Erico Rassi conta a história de Totó (Ângelo Antônio), um homem rude que, incapaz de aceitar o abandono da companheira, se volta contra o atual parceiro dela, Durval (Babu Santana). Essa decisão desencadeia uma jornada marcada pela violência.

Data de estreia: 27 de março

Homem com H - 1º de maio

A cinebiografia de Ney Matogrosso terá Jesuíta Barbosa interpretando o ícone da música brasileira. A direção e o roteiro serão de Esmir Filho, que explorará várias fases da vida e carreira do cantor, desde sua infância até a maturidade, retratando também seu lado livre e apaixonado, aspectos marcantes de sua personalidade.

A obra ainda apresentará as grandes paixões da vida de Ney, como Cazuza (Jullio Reis) e Marco de Maria (Bruno Montaleone), seu companheiro por 13 anos. A produção terá como pano de fundo a época da ditadura militar no Brasil, que cerceou a liberdade de expressão de muitos artistas.

Data de estreia: 1° de maio

A Melhor Mãe do Mundo

A nova produção da aclamada diretora Anna Muylaert, responsável por Que Horas Ela Volta?, terá Shirley Cruz e Seu Jorge como protagonistas. A trama acompanha uma catadora de materiais recicláveis que, após sofrer abusos do marido, decide procurar uma delegacia da mulher para registrar a ocorrência — porém, é ignorada.

Diante disso, ela abandona a sua casa, coloca os filhos pequenos, Rihanna e Benin, na carroça e os leva numa jornada pela cidade de São Paulo. Para proteger a inocência das crianças, a mãe os faz acreditar que estão vivendo uma grande aventura, mesmo diante de inúmeros sacrifícios e perigos da rua.

Data de estreia: 1° de agosto

Silvio Santos Vem Aí - 14 de agosto

Leandro Hassum de novo na lista. O ator interpreta Silvio Santos no longa-metragem que será dirigido por Cris D'Amato e com roteiro de Paulo Cursino.

A obra revela os bastidores do programa de enorme sucesso que fez do comunicador, falecido em agosto do último ano, um ícone. A expectativa é que tire o gosto amargo deixado por Silvio, estrelado por Rodrigo Faro.

Data de estreia: 14 de estreia

Leandro Hassum como Silvio Santos em "Silvio Santos Vem Aí". Fernando Pastorelli / Divulgação

Mauricio de Sousa — O Filme

A cinebiografia de Mauricio de Sousa, criador de A Turma da Mônica, viaja pela trajetória do artista e empresário, da infância ao sucesso profissional, destacando a criação de seus personagens icônicos.

O filme tem direção de Pedro Vasconcelos e o personagem principal é interpretado por Mauro Sousa, filho de Mauricio na vida real. Elizabeth Savalla e Thati Lopes também integram o elenco do longa-metragem.

Data de estreia: 23 de outubro

Enterre Seus Mortos

Selton Mello segue a sua jornada de sucesso no cinema nacional. Depois de Ainda Estou Aqui e O Auto da Compadecida 2, que levaram milhões de espectadores às salas de exibição, o ator estrela agora Enterre Seus Mortos, adaptação do romance homônimo de Ana Paula Maia.

Dirigido por Marco Dutra, o filme coloca Selton no papel de Edgar Wilson, um homem sombrio que trabalha como removedor de animais atropelados nas estradas de uma pequena cidade chamada Abalurdes. Enquanto isso, o mundo parece dar sinais de que o arrebatamento final se aproxima. Marjorie Estiano e Betty Faria também fazem parte do elenco.

Previsão de estreia para 2025

Selton Mello em "Enterre Seus Mortos", novo filme de Marco Dutra. Globoplay / Divulgação

O Último Azul

Uma nova potência chegando aí? O longa, uma coprodução com o México, conquistou o Urso de Prata do Prêmio do Júri no Festival de Berlim. Dirigido por Gabriel Mascaro, conhecido por seu trabalho em Boi Neon, o filme conta com Rodrigo Santoro no elenco.

A trama é ambientada em um futuro distópico, com idosos sendo obrigados a irem para uma colônia habitacional. Denise Weinberg interpreta uma mulher de 77 anos que, antes do isolamento compulsório, embarca em uma viagem por rios da Amazônia.

Previsão de estreia para 2025

Cena de "O Último Azul", filme vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim. Guilhermo Garza/Desvia / Divulgação

O Agente Secreto

Um dos longas nacionais mais esperados do ano é o novo de Kleber Mendonça Filho — de Bacurau e Retratos Fantasmas — que será estrelado por Wagner Moura e Maria Fernanda Cândido. Trata-se de um thriller político que se passa em Recife, em 1977, durante a ditadura militar.

Na trama, Marcelo (Moura) é um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, que se muda de São Paulo para a capital pernambucana na tentativa de escapar de agentes do governo. Ele chega à cidade e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.

Previsão de estreia para 2025

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de "O Agente Secreto". Laura Castor / Divulgação

Velhos Bandidos

Fernanda Montenegro, realmente, não para! A atriz é uma das protagonistas de Velhos Bandidos, comédia dirigida por seu filho, Claudio Torres — de A Mulher Invisível e O Homem do Futuro. Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Lázaro Ramos e Vladimir Brichta completam o elenco.

A trama acompanha o casal de aposentados Marta (Fernanda) e Rodolfo (Fontoura), que planejam um grande assalto a um banco. Só que para o roubo ser perfeito, eles precisam de um casal de jovens assaltantes, Nancy (Bruna) e Sid (Brichta), que se tornam parceiros no crime. O maior problema do grupo de ladrões é o obstinado investigador Oswaldo (Ramos).

Previsão de estreia para 2025

Deus Ainda é Brasileiro

A obra derradeira do diretor Cacá Diegues, falecido no dia 14 de fevereiro. O filme, que estava em processo de finalização, é um spin-off de Deus é Brasileiro, sucesso de 2003 estrelado por Antonio Fagundes e Wagner Moura.

Na nova produção, Fagundes volta ao papel de Deus, que retorna à Terra após uma rebelião dos seres celestiais, que decidem lançar um meteoro para exterminar a humanidade, frustrados com os rumos tomados pelo planeta.

Previsão de estreia para 2025

A Própria Carne

Produção do Jovem Nerd — portal de cultura pop nacional — foi filmada no Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Farroupilha, com a intenção de movimentar a economia criativa gaúcha após a enchente.

A trama acompanha um trio desertor da Guerra do Paraguai que encontra horrores além da imaginação numa casa aparentemente pacata. A direção é de Ian SBF, um dos fundadores do Porta dos Fundos, e conta com Luiz Carlos Persy, Jade Mascarenhas, Jorge Guerreiro, Pierre Baitelli e George Sauma no elenco.

Previsão de estreia para 2025