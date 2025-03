Fernanda Torres declina de convite para desfile das campeãs na Sapucaí: "Preciso descansar"

Participação de Fernanda Torres seria no carro alegórico da prefeitura do Rio no próximo sábado. ROBYN BECK / AFP

Fernanda Torres, indicada ao Oscar de melhor atriz por Ainda Estou Aqui, declinou nesta quarta-feira (5) do convite para participar do Desfile das Campeãs do Carnaval 2025. O convite para a homenagem foi feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ainda na segunda-feira (3).

A atriz justificou a recusa argumentando que precisa descansar assim que conseguir os primeiros dias de folga após a produção do Brasil vencer o Oscar de melhor filme internacional, conforme declaração enviada ao gshow:

"Minha vida não para desde setembro. Assim que passar isso tudo, vou precisar descansar. As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há seis meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho. Beijo imenso, Fernanda Torres".

Paes havia confirmado a presença da atriz ao anunciar que ela desfilaria no carro alegórico da prefeitura no evento do próximo sábado (8). A vitória na premiação de cinema foi anunciada durante o desfile da Imperatriz Leopoldinense, cujo enredo tinha ligação com o filme.

Na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa com Selton Mello e o diretor Walter Salles, Fernanda afirmou que a sua prioridade seria dormir. Usando óculos escuros por causa do cansaço, comparou-se a uma maratonista no fim de uma Olimpíada: feliz, mas exausta.