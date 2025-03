Grandes confrontos pelas oitavas de final da Champions League ocorrem nesta quarta-feira (5). Destaque para o duelo de ida entre PSG e Liverpool, no Parc des Princes , em Paris, na França. O jogo começa às 17h (horário de Brasília).

Os franceses passaram pela repescagem, após sofrimento na fase de liga. No entanto, no confronto contra o Brest, 10 a 0 no agregado. Por outro lado, os ingleses sobraram e lideraram a primeira fase.