Quarta-feira terá máximas de até 38°C e chance de pancadas de chuva no RS; confira como fica o tempo

Em Porto Alegre, termômetros podem chegar a 37°C. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Máximas de até 38°C e possibilidade de pancadas isoladas de chuva devem marcar a Quarta-feira de Cinzas (5) no Rio Grande do Sul. Haverá predomínio de sol ao longo do dia e a temperatura seguirá elevada em todas as regiões, devido à massa de ar quente que atua sobre o sul do Brasil.

De acordo com a Climatempo, as maiores máximas devem ser registradas em municípios da Fronteira Oeste, da Região Metropolitana e dos vales do Sinos e do Taquari:

Maçambará: 38°C

São Borja: 38°C

Itaqui: 38°C

Alegrete: 37°C

Rosário do Sul: 37°C

Porto Alegre: 37°C

Campo Bom: 36°C

Novo Hamburgo: 36°C

Lajeado: 36°C

Esteio: 36°C

A chance de chuva é baixa, mas pode ocorrer de forma muito isolada, sobretudo em alguns pontos do noroeste do Estado. O meteorologista Guilherme Borges aponta que cidades como Cambará do Sul, Erechim, Frederico Westphalen e Iraí estão entre as que se destacam em relação às pancadas, mas devem registrar apenas um milímetro de chuva:

— Não será nada significativo. São pancadas mais associadas ao excesso de calor mesmo. Aquela mesma condição que vimos nos dias anteriores, porque a massa de ar quente seguirá predominando e mantendo essa condição de calor persistente até domingo (9).

As rajadas de vento seguirão intensas em diferentes regiões do RS, devido à diferença de temperatura entre o continente e o mar. Nas regiões Central, Metropolitana, Norte, Serra e Missões deverão variar de 40 km/h a 50 km/h. Já no Litoral, de Chuí a Torres, as rajadas poderão chegar a 70 km/h.

Veja a previsão para a sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana

Sol predomina na maior parte do dia, sem previsão de chuva significativa. Podem ocorrer pancadas isoladas no final da tarde, devido ao excesso de calor. Em Canoas, a temperatura varia entre 23ºC e 36ºC.

Campanha

Dia de sol predominando, com previsão de pancadas isoladas de chuva. Em Dom Pedrito, a mínima atinge 24ºC e, a máxima, 34ºC.

Fronteira Oeste

O destaque é a temperatura elevada, mas há chance de pancadas isoladas de chuva, em função do calor extremo. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 25ºC e 36ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol e sem previsão de chuva. Destaque maior para as rajadas de vento intensas, que podem chegar a 70 km/h. Em Torres, a temperatura fica entre 21ºC e 32ºC.

Litoral Sul

Quarta-feira de sol na maior parte do dia, sem previsão de volume de chuva significativo. Destaque também para o vento intensificado. Em São José do Norte, a mínima atinge 25ºC e a máxima, 31ºC.

Região Central

Sol predomina na maior parte do dia, sem chance de chuva significativa. As rajadas de vento podem chegar a 50 km/h. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 24ºC e 35ºC.

Região Noroeste

Sol predomina durante o dia, com destaque para o calorão. Há chance de pancadas isoladas de chuva, devido ao excesso de calor. Em Cruz Alta, a temperatura varia entre 23ºC e 33ºC.

Região Norte

Sol predomina na maior parte do dia, com temperatura bastante elevada. Há chance de pancadas isoladas de chuva. Em Erechim, a mínima atinge 19ºC e, a máxima, 31ºC.

Região Sul

Predomínio de sol durante o dia, com chance de pancadas isoladas de chuva, sem volume significativo. Em Pelotas, a temperatura varia entre 25ºC e 32ºC.

Serra

Dia de sol, sem previsão de chuva significativa. O destaque fica por conta da alta temperatura. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 20ºC e 31ºC.