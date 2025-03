Grupo Especial do Rio de Janeiro contou com três noites de desfiles no Carnaval 2025. Mauro PIMENTEL / AFP

A última noite de desfiles do Grupo Especial deste ano foi realizada entre a noite de terça-feira (4) e a madrugada desta quarta-feira (5). Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e Portela as foram responsáveis por encerrar a temporada de 2025 do Carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí.

As apresentações foram encerradas por volta das 4h41min, com a passagem da Portela pela avenida. Nenhuma escola estourou o tempo de desfile, todas finalizaram dentro do período de 80 minutos.

Como foi o último dia de desfiles no Rio de Janeiro

Mocidade

Com o enredo Voltando Para o Futuro — Não Há Limites Pra Sonhar, a Mocidade Independente de Padre Miguel abriu a última noite dos desfiles no Rio de Janeiro (RJ). Lançando mão de uma temática futurista, a escola trouxe para a avenida extraterrestres verdes em nave espaciais e robôs. Até Elon Musk desfilou na Sapucaí, como personagem de videogame.

Leia Mais Rosas de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo

Paraíso do Tuiuti

Homenageando Xica Manicongo, a primeira travesti não indígena documentada da história do Brasil, a Paraíso do Tuiuti entrou na avenida com o enredo Quem tem medo de Xica Manicongo. A escola trouxe na comissão de frente pessoas trans e travestis ocupando diferentes posições na sociedade, até mesmo a deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) participou do desfile, usando uma faixa presidencial.

A agremiação teve problemas com a manobra dos carros alegóricos na entrada da Sapucaí, mas conseguiu completar o desfile dentro do limite de 80 minutos.

Grande Rio

Com o enredo Pororocas Parawaras — As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós, a Acadêmicos da Grande Rio homenageou o Pará e a trajetória de formação da religião afro-brasileira Tambor de Mina, representada pela saga de três princesas turcas. O desfile também foi marcado pela despedida de Paolla Oliveira como rainha de bateria da escola de samba.

Portela

Última escola a se apresentar, a Portela levou o cantor Milton Nascimento, 82 anos, para a Sapucaí. O enredo da agremiação é uma homenagem ao artista, refletindo sobre a maneira que ele consegue tocar as pessoas com a sua arte. A comissão de frente trouxe luzes para simbolizar a música que ilumina, aquece e traz esperança.

O desfile contou com referências às músicas interpretadas por Nascimento no álbum Clube da Esquina, como as nuvens de Nuvem Cigana, os girassóis de Um Girassol da Cor de Seu Cabelo e o trem azul da canção de mesmo nome.

Apuração