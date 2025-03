Morre Klaus Hee, ex-Dominó, aos 50 anos

Klaus Hee foi diagnosticado com metástase no tórax em 2024. Redes Sociais / Reprodução

Klaus Hee, ex-membro da boy band brasileira Dominó, morreu nesta terça-feira (4), aos 50 anos. A informação foi divulgada pelo produtor musical Ricky Colavitto (veja o post abaixo).

O músico integrou o grupo Dominó, criado por Gugu Liberato. Ele lutava contra o câncer desde 2023, quando fez uma cirurgia para retirar um tumor maligno do intestino.

Em junho do ano passado, precisou de uma cirurgia de emergência. Em novembro, ele foi diagnosticado com metástase no tórax e precisou voltar ao tratamento.

— Vou passar por quimioterapia e radioterapia. Se Deus quiser, vou ficar bom — contou à jornalista Sonia Abrão, no fim do ano passado, segundo a revista Quem.

O velório do artista ocorreu na noite de terça-feira. Já o sepultamento está marcado para as 11h da manhã desta quarta-feira (5), no Cemitério Gethsêmani, em São Paulo.

"Fizemos vários eventos juntos e tive a oportunidade de gravar com ele. Meu sentimentos a todos familiares e amigos", escreveu Colavitto.

Quem foi Klaus Hee

O paulista começou a carreira no mundo artístico como modelo da Taxi Models. Nos anos 1990, expandiu seus trabalhos para a televisão no SBT, como assistente de palco no Passa ou Repassa, onde trabalhou com Paolla Oliveira, e parte do elenco de A Praça é Nossa.

A trajetória na música começou na banda Dominó, da qual fez parte entre 2000 e 2002. A boy band criada por Gugu Liberato fez sucesso nas décadas anteriores e foi reformulada no fim dos anos 1990. Klaus também chegou a posar nu para as revistas Íntima e G Magazine.

Anos depois, após se afastar dos holofotes, cursou Educação Física.

Homenagens

Diversos artistas, colegas, fãs e amigos de Klaus Hee estão usando as redes sociais para homenagear o ex-Dominó e prestar solidariedade à família.