"Café com Deus Pai 2024" foi o livro preferidos dos brasileiros, de acordo com lista da Amazon Brasil.

A Amazon divulgou, nesta semana, a lista dos 25 livros mais vendidos de 2024 no Brasil. Em primeiro lugar está a obra Café com Deus Pai 2024: Porções Diárias de Paz, do pastor evangélico Junior Rostirola.