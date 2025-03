A Rosas de Ouro é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo de 2025, após 15 anos sem título. Com o 268.8 pontos, a escola chegou a oitava vitória. A apuração ocorreu na tarde desta terça-feira (4), no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital paulista.

A vencedora foi a sexta e penúltima a desfilar na madrugada de sábado (1º). A agremiação levou o enredo "Rosas de Ouro em uma Grande Jogada" para a avenida.

O resultado foi decidido na reta final da apuração, com a divulgação das notas da última jurada, e no critério de desempate, de Evolução. Tatuapé ficou em segundo e Gaviões da Fiel em terceiro.

Tucuruvi e Mancha foram as piores colocadas e serão rebaixadas para o grupo de acesso (veja a lista completa com a pontuação no fim da reportagem).

A apuração das notas seguiu a ordem dos critérios estabelecidas em sorteio: enredo, bateria, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, harmonia, alegoria, fantasia e evolução. Assim como nos últimos anos, cada quesito foi avaliado por quatro jurados. A nota mais baixa foi descartada.

Escola foi a penúltima a desfilar na madrugada de sábado (1º). MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Como foi o desfile da Rosas de Ouro?

Com um desfile carregado na cor de rosa, marca registrada da Rosas de Ouro, a agremiação encantou o público do começo ao fim: com uma comissão de frente simulando uma máquina caça-níquel, símbolo da jogatina, até o quarto e último carro alegórico, que trazia personagens importantes como a dupla Mário e Luigi, criações ícones da empresa Nintendo, desenvolvedora de aparelhos e jogos de videogame.

Na comissão de frente, um tripé serviu de alicerce para a apresentação de uma tradicional máquina de cassino, que, acionada, formava combinações de três figuras iguais.

O tema dos jogos de azar, tão debatido nos tempos atuais, deu lugar a outros tipos de brincadeiras. Alegorias com peças de xadrez, com torres e cavalos esculpidos, foram levados pela Rosa para a avenida. Também houve uma ala dedicada ao jogo Banco Imobiliário.

Fantasias foram um dos destaques da escola. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Antes da última alegoria, um pac-man inflável passou pela passarela amarrado por um barbante e sendo jogado de um lado para o outro pelo vento.

Atrás dele, o quarto e último carro alegórico passou pelo sambódromo com uma série de personagens de jogos de videogame, como Mario Bros, representado por esculturas e destaques.

Pikachu, bichinho ícone do desenho Pokémon, reforçou a mensagem da presença dos jogos eletrônicos. Na lateral do carro, crianças sentadas com joystick (controles de Playstation) também faziam a composição da alegoria.

Confira a classificação do Carnaval de São Paulo

Rosas - 269.8 Tatuapé - 269.8 Gaviões - 269.7 Mocidade - 269.7 Camisa - 269.7 Dragões - 269.6 Águia - 269.5 3º Milênio - 269.5 Vai-Vai - 269.4 Colorado - 269.3 Império - 269.2 Barroca - 269.0 Tucuruvi - 269.0 (rebaixada para o grupo de acesso) Mancha - 268.9 (rebaixada para o grupo de acesso)