Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Neste domingo (22), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Por mais que as pessoas atrapalhem um pouco seus planos e movimentos, ainda assim vale a pena estreitar laços com elas, porque com um pouco mais de ânimo e bom humor, as trapalhadas se tornam objeto de risadas.