As áreas mais bem remuneradas incluem cargos de tecnologia. apichat / stock.adobe.com

Finanças e Contabilidade, Mercado Financeiro, Tecnologia e Vendas e Marketing são algumas das áreas que terão os profissionais mais bem pagos em 2025 em Porto Alegre. É o que mostra a 17ª edição do Guia Salarial da Robert Half, estudo anual da consultoria de recrutamento e seleção.

Diretor comercial é uma das posições mais demandadas pelas empresas gaúchas, segundo a pesquisa. Na Capital, por exemplo, o cargo pode pagar até R$ 52,4 mil mensalmente. O estudo contempla oito segmentos:

Tecnologia

Finanças e Contabilidade

Mercado Financeiro

Seguros

Engenharia

Vendas e Marketing

Recursos Humanos

Jurídico

Outra remuneração em alta é a de Diretor Financeiro (CFO), em Finanças e Contabilidade, que pode chegar a R$ 63,8 mil por mês. Cargos no setor de Tecnologia também devem atrair profissionais para a área. A função de gerente de dados, por exemplo, pode pagar salários de até R$ 36,1 mil. Confira abaixo as posições que mais devem pagar na Capital em 2025.

Além das projeções de salários para o próximo ano por capitais e grandes cidades, o levantamento aponta as profissões e segmentos que estarão em alta no ano que vem em cada Estado. A indústria metalmecânica, bens de consumo, agronegócio e serviços serão os mais segmentos mais aquecidos no Rio Grande do Sul em 2025. Ou seja, as companhias destes setores vêm movimentando o mercado de trabalho com maior intensidade.

Profissionais mais demandados

Engenharia, supply chain, vendas e marketing, segurança do trabalho, finanças e controladoria estão entre as áreas que devem liderar as contratações no RS no próximo ano. Entre as posições mais demandadas nas empresas no Estado, estão:

Gerente de melhoria contínua

Coordenador de manutenção

Coordenador de planejamento financeiro/controladoria

Analista contábil/fiscal (pleno e sênior)

Diretor comercial

Gerente de marketing

O estudo também indica que existe, no RS, alta demanda por profissionais qualificados, sobretudo nos segmentos de Engenharia e Finanças. As empresas buscam colaboradores mais seniores, principalmente – aqueles que estejam preparados para cargos de coordenação, gerência e direção.

Por isso, é fundamental que os trabalhadores busquem qualificação constantemente, segundo Andréa Mussnich, que é membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Rio Grande do Sul (ABRH-RS).

— O mercado de trabalho é muito dinâmico. O cenário se modifica a todo momento, e temos que continuar nos exercitando, mesmo após a graduação, a pós-graduação. É importante estudar, conectar-se com seus temas de interesse, buscar cursos e certificações — destaca a especialista.

Ela afirma que a ABRH-RS promove treinamentos que ajudam profissionais de diferentes áreas a desenvolverem suas habilidades. Uma das áreas que exige constante atualização são as competências socioemocionais, ressalta Andréa, as soft skills.

Inteligência emocional, autogestão, resolução de problemas, pensamento crítico e liderança são algumas das principais, independentemente da carreira escolhida, conforme Andréa. Além das habilidades comportamentais e técnicas, o estudo da Robert Half cita domínio de um segundo idioma, especialmente o inglês, atenção às questões de diversidade, e flexibilidade diante das diferentes modalidades de trabalho entre as demandas para potenciais talentos no RS.

O levantamento também traz dados nacionais. No Brasil, as áreas funcionais com maior demanda de contratações são inteligência artificial, automação e aprendizado de máquina; serviços de TI, suporte e operações; contabilidade e atendimento ao cliente.

As projeções de salários apontadas para 2025 na Capital a seguir são referentes às posições mais bem remuneradas em grandes empresas. A classificação adotada pelo Guia Salarial da Robert Half é feita conforme o faturamento das empresas – acima de R$ 500 milhões, no caso das grandes.

Perspectivas de remuneração:

Tecnologia

Chief Information Officer (CIO): de R$ 24.650 a R$ 41.300

Chief Technology Officer (CTO): de R$ 24.650 a R$ 41.350

Gerente de TI generalista: de R$ 17.050 a R$ 28.550

Gerente de dados: de R$ 21.600 a R$ 36.100

Desenvolvedor Front-End Sênior: de R$ 9.730 a R$ 14.790

Desenvolvedor Full-Stack Sênior: de R$ 11.500 a R$ 19.300

Desenvolvedor Back-End Sênior: de R$ 11.500 a R$ 19.300

Finanças e Contabilidade

Diretor Financeiro (CFO): de R$ 40.080 a R$ 63.800

Controller: de R$ 24.000 a R$ 41.550

Gerente de Auditoria/Controles Internos: de R$ 16.130 a R$ 27.180

Gerente Contábil/Fiscal: de R$ 16.160 a R$ 25.130

Analista Contábil/Fiscal Sênior: de R$ 7.900 a R$ 10.740

Gerente de Planejamento Financeiro/Controladoria: de R$ 19.720 a R$ 29.420

Coordenador de Planejamento Financeiro/Controladoria: de R$ 14.860 a R$ 22.090

Mercado Financeiro

Diretor Executivo de Fusões e Aquisições (M&A): de R$ 40.820 a R$ 62.460

Diretor de inovação digital: de R$ 26.020 a R$ 39.840

Diretor de Análise (Equity Research): de R$ 24.690 a R$ 37.760

Gerente de Portfólio/Gestor de Renda Fixa: de R$ 21.570 a R$ 33.020

Diretor Executivo de Crédito e Risco: de R$ 39.340 a R$ 60.170

Diretor Executivo de Compliance: de R$ 32.230 a R$ 49.240

Diretor Executivo de Finanças (CFO): de R$ 40.580 a R$ 62.010

Seguros

Diretor Financeiro (CFO): de R$ 32.650 a R$ 49.100

Controller: de R$ 16.260 a R$ 24.510

Diretor de Subscrição: de R$ 24.060 a R$ 36.110

Diretor Comercial de Vendas: de R$ 24.620 a R$ 36.960

Gerente Comercial: de R$ 12.130 a R$ 18.240

Diretor Atuarial: de R$ 22.730 a R$ 34.290

Diretor de Produtos: de R$ 20.270 a R$ 30.450

Engenharia

Diretor de Supply Chain: de R$ 30.860 a R$ 49.850

Gerente de Supply Chain: de R$ 27.030 a R$ 43.610

Gerente de Projetos: de R$ 16.560 a R$ 26.720

Gerente de Vendas Técnicas: de R$ 19.070 a R$ 30.720

Diretor de Engenharia: de R$ 33.070 a R$ 53.270

Diretor de Operações: de R$ 28.900 a R$ 46.630

Gerente de Contratos: de R$ 20.700 a R$ 33.470

Gerente Geral de Obras: de R$ 20.680 a R$ 33.400

Vendas e Marketing

Diretor Comercial: de R$ 29.540 a R$ 52.410

Diretor Geral: de R$ 24.310 a R$ 43.190

Gerente Nacional de Vendas: de R$ 19.880 a R$ 35.360

Marketing Head of Growth: de R$ 16.170 a R$ 28.840

Gerente de Produtos Digitais: de R$ 14.750 a R$ 26.200

Gerente de Marketing Digital: de R$ 10.970 a R$ 18.190

Coordenador de Marketing Digital: de R$ 9.130 a R$ 16.290

Analista de Marketing Digital: de R$ 5.820 a R$ 10.340

Recursos Humanos

Diretor de Recursos Humanos: de R$ 26.520 a R$ 36.570

Gerente de Remuneração e Benefícios: de R$ 15.240 a R$ 19.930

Analista Sênior de Remuneração e Benefícios: de R$ 7.450 a R$ 10.090

Gerente de Atração e Seleção: de R$ 20.430 a R$ 25.200

Coordenador de Atração e Seleção: de R$ 12.300 a R$ 16.340

Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional: de R$ 21.140 a R$ 28.330

Gerente de Administração de Pessoal (Payroll): de R$ 15.420 a R$ 20.430

Business Partner: de R$ 16.910 a R$ 22.390

Jurídico