Em batalha de mais de 3h, Thiago Monteiro perde de virada para Tseng e está fora do Rio Open

Já era madrugada de quinta-feira (20) quando Thiago Monteiro perdeu para Chun Hsin Tseng, de Taiwan, nas oitavas de final do Rio Open. Com o resultado, o Brasil fica sem representantes na competição.

Em partida com 3h20min, o brasileiro venceu o primeiro set, mas viu o taiwanês virar o jogo e eliminar o último tenista do Brasil na chave de simples — 7/6 (4), 3/6 e 6/7 (4).

Primeiro set

Com 5/2 no placar, viu Tseng fazer três games diretos e empatar a partida em 5/5. Ambos confirmaram seus saques e o jogo foi para o tie-break. Melhor para o brasileiro, que fechou em 7/4 e abriu 1/0.

Segundo set

A torcida brasileira que desejava ir embora cedo teve seus planos adiados por Tseng. Monteiro conseguiu quebrar o serviço do taiwanês logo no primeiro game, mas o tenista asiático fez 3/1. O brasileiro chegou a encostar, mas Tseng fechou em 6/3.

Terceiro set

O brasileiro novamente foi quebrado logo no começo da parcial. Ainda assim, conseguiu devolver a quebra e se manteve no jogo. Mais uma vez, o set foi decidido no tie-break. Monteiro cometeu três erros não-forçados e foi derrotado por Tseng, pelos mesmos 7/4 que havia feito no primeiro set.