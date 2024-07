Folga no aniversário, academia e mais benefícios: "CLT Premium" é tendência na geração Z; entenda  

Folga no aniversário, ônibus fretado e participação dos lucros. Essas são algumas das vantagens destacadas por jovens da geração Z que se consideram "CLT Premium". Nas redes sociais, o termo virou hashtag e conta com milhares de publicações. Os nascidos a partir da década de 1990 que estão no mercado de trabalho têm compartilhado os benefícios oferecidos pelas empresas e deixam claro a nova tendência: para eles, a carteira assinada precisa vir com outros atrativos.