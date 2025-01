Biden declara incêndios em Los Angeles como desastre de grandes proporções; número de mortos aumenta

As chamas queimaram mais de 1 mil estruturas e cerca de 6.390 hectares, informaram as autoridades.

No subúrbio de Pacific Palisades, por exemplo, os enormes tanques que forneciam água à região secaram durante a noite , enquanto dezenas de mangueiras sugavam o recurso, num esforço quase infrutífero para salvar casas no incêndio que carbonizou mais de mil estruturas.

Problemas no fornecimento de energia elétrica

Algumas árvores do Getty Villa, um dos maiores centros de arte do mundo, pegaram fogo devido à proximidade das chamas. No entanto, a instituição "permanecerá segura e intacta", de acordo com um comunicado emitido na manhã desta quarta-feira.