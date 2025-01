Trump afirma que mudará o nome do Golfo do México para "Golfo da América", e ameaça usar a força para retomar o Canal do Panamá

Donald Trump falou sobre o mudar o nome do Golfo do México em coletiva de imprensa. SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, afirmou na terça-feira (7) que irá renomear o Golfo do México para "Golfo da América". A fala vem poucas horas após sugerir a incorporação do Canadá ao seu país depois que o primeiro-ministro, Justin Trudeau, renunciou ao cargo.

Ele também reforçou a possibilidade de tomar o controle de o Canal do Panamá ou da Groenlândia com ajuda do Exército.

— Nós vamos mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América", que nome bonito. É apropriado porque o México tem um déficit enorme com a gente, e nós fazemos todo o trabalho lá — afirmou o republicano durante uma coletiva de imprensa realizada em Mar-a-Lago.

Trump, que tomará posse no dia 20 de janeiro, não especificou como pretende realizar a alteração. Também não ficou claro se a medida seria uma forma de buscar controle na região.

Nos Estados Unidos, o termo "América" é utilizado para designar apenas o país, e não o continente americano de forma completa.

Leia Mais Rodrigo Lopes: 10 assuntos no mundo nos quais você deve prestar atenção em 2025

Canal do Panamá

A respeito do Canal do Panamá, o presidente eleito reforçou sua intenção de retomar o poder da área, e acusou a China de estar envolvida com a administração do local.

— O Canal do Panamá foi construído para o Exército dos EUA. Ele é vital ao nosso país e está sendo operado pela China, e estão fazendo uma catástrofe. Dar o canal do Panamá ao Panamá foi um grande erro — disse Trump.

Atualmente controlado pelo Panamá, o Canal esteve sob responsabilidade dos EUA até 1999.

Groenlândia

Seguindo uma lógica similar, o republicano relatou que considera impor sanções econômicas à Dinamarca, nação europeia que administra a Groenlândia.

Em 2019, durante seu primeiro mandato, Trump havia afirmado que os Estados Unidos deveriam "comprar a ilha". Na ocasião, o país europeu respondeu que não estava vendendo seus territórios.

— Precisamos da Groenlândia para fins de segurança nacional — afirmou Trump.

A Dinamarca é uma aliada de longa data do governo estadunidense, e a ilha, localizada no Atlântico Norte, abriga uma base militar dos EUA.

Oriente Médio

Ameaçando o grupo terrorista Hamas, o presidente eleito afirmou que irá "abrir as portas do inferno" no Oriente Médio caso reféns israelenses mantidos pelo grupo não sejam libertados até a data de sua posse.

— Se os reféns não estiverem de volta até o momento em que eu assumir o cargo, o inferno irá se desencadear no Oriente Médio, e isso não será bom para o Hamas e, francamente, não será bom para ninguém — afirmou.

Outras Falas