Após renúncia de Trudeau, Trump fala em "fusão" dos EUA com Canadá

Líder eleito mencionou ainda que "muitas pessoas no Canadá amariam ser o 51º estado" dos EUA.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, voltou a usar sua conta na Truth Social para sugerir a incorporação do Canadá ao seu país .

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (6) sua renúncia ao cargo Executivo e à liderança do Partido Liberal. Trudeau afirmou ainda que ficará no poder até que seu partido encontre um substituto para ele.