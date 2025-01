Tempestade de vento turbinam incêndio florestal em Los Angeles e força fuga de moradores a pé

Um incêndio florestal se propagou rapidamente em uma região luxuosa de Los Angeles, nos Estados Unidos, provocando a fuga desesperada de moradores nesta terça-feira, 7, que fugiram a pé para um local seguro, com as estradas bloqueadas. Bombeiros correram para conter as chamas, enquanto uma forte tempestade de vento atingiu o sul da Califórnia, espalhando o incêndio visto a quilômetros de distância.