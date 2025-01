"Totalmente imersa na tecnologia": entenda como será a geração beta, os nascidos a partir de 2025 

Trata-se de um grupo demográfico que viverá em um mundo marcado pela tecnologia como IA e realidade virtual. whyframeshot / stock.adobe.com

Em 2025, nasce uma nova geração. Batizado de “beta”, esse grupo demográfico será composto por pessoas nascidas entre 2025 e 2039, conforme especialistas. A principal classificação foi criada pelo pesquisador Mark McCrindle, que estuda tendências geracionais e chamou esse grupo de beta, ou seja, o grupo subsequente à geração alfa.

Conforme o pesquisador, a beta deve representar 16% da população mundial até 2035. De acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, trata-se de um grupo que viverá em um mundo altamente marcado pela tecnologia, sobretudo pelas mais recentes, como a inteligência artificial (IA) e realidade virtual (VR).

— Transporte autônomo em larga escala, tecnologias "vestíveís", ambientes virtuais imersivos. São coisas com as quais ainda não estamos muito familiarizados. Mas essa geração será totalmente imersa na tecnologia, com a IA e a automação já incorporadas no dia a dia, seja na educação, na saúde, no entretenimento ou no trabalho — explica a consultora e palestrante nas áreas de diversidade etária e etarismo, Fran Winandy.

Conforme a especialista, é isso que diferencia essa geração da alfa, que é composta por crianças e jovens que ainda estão vendo essas tecnologias sendo desenvolvidas e recém começando a fazer parte do cotidiano das pessoas, principalmente dos pais. Um exemplo é o uso de ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, e óculos de realidade virtual.

Novas gerações

Builders : nascidos entre 1925-1945

: nascidos entre 1925-1945 Boomers : nascidos entre 1946-1964

: nascidos entre 1946-1964 Geração X : nascidos entre 1965-1979

: nascidos entre 1965-1979 Geração Y : nascidos entre 1980-1994

: nascidos entre 1980-1994 Geração Z : nascidos entre 1995-2009

: nascidos entre 1995-2009 Geração alfa : nascidos entre 2010-2024

: nascidos entre 2010-2024 Geração beta: nascidos a partir de 2025

Integram a geração alfa aqueles que nasceram entre 2010 e 2024, conforme a classificação de McCrindle. Vale ressaltar que essas divisões não são um consenso entre os especialistas, e o objetivo não é generalizar as pessoas, mas sim facilitar estudos e análises.

— Não podemos simplificar demais, colocar todas as pessoas de um recorte geracional em um mesmo perfil. Quando falamos em gerações, trata-se de uma lente para olhar diferentes pessoas que vivem em um cenário com características em comum. Não significa que sejam todas iguais.

Ela destaca que a geração beta deve ser um grupo menor do que os demais, tendo em vista o envelhecimento da população e a queda nos índices de natalidade. Isso deve gerar novos desafios em termos de comportamento no mercado de trabalho e relação com o meio ambiente.

Em geral, trata-se de uma geração que ainda precisa ser analisada e compreendida, conforme esses indivíduos se desenvolverem. O mesmo pode ser dito sobre a chamada geração gama, que se refere aos que nascerão entre 2040 e 2054. Ambos os grupos vão testemunhar a chegada do século 22, com inovações e transformações tecnológicas ainda desconhecidas.

Sustentabilidade em pauta

Conforme o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Roberto Kanter, no que diz respeito a consumo e perfil profissional, para os jovens da geração beta, a preocupação com sustentabilidade e diversidade não será opcional, mas uma obrigação.

— Não haverá outra maneira de lidar com as relações humanas que não seja baseada em valores como diversidade, igualdade e sustentabilidade. O que era aceitável anos atrás, como alguns preconceitos, será considerado inaceitável. Empresas construindo marcas com esse olhar terão muito mais chance de sobreviver nos próximos anos — destaca o professor.

Segundo ele, a geração beta deve valorizar mais as experiências do que os produtos em si, bem como a economia colaborativa, pensando em modelos de negócio mais sustentáveis. O professor ressalta que o comportamento da geração beta no mercado de trabalho ainda não pode ser analisado, mas é provável que eles sigam tendências da geração alfa.