Parte do trabalhadores brasileiros se diz entusiasmada com o uso da inteligência artificial (IA) generativa no trabalho, principalmente os millennials – nascidos entre 1983 e 1994. É o que mostra um levantamento da consultoria Deloitte. Conforme a pesquisa, 33% desse grupo fica empolgado com a adoção das novas tecnologias, sendo que 28% depositam confiança no uso das ferramentas.