O edital do concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi divulgado nesta terça-feira (18). No total, são 545 vagas e formação de cadastro reserva . As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro por meio deste link .

As vagas são direcionadas para nível Médio e Superior. Já as provas ocorrem no dia 16 de março, incluindo prova objetiva e redação. Os editais podem ser acessados por meio deste link. A remuneração varia de R$ 2,7 mil a R$ 17,9 mil, no cargo de médico.