STF retoma julgamento sobre responsabilização das redes sociais; acompanhe ao vivo

Análise gira em torno do artigo 19 da legislação, que proíbe que plataformas respondam por conteúdos postados pelos usuários. Placar do caso é de dois votos a zero pela responsabilização

18/12/2024 - 14h34min Atualizada em 18/12/2024 - 17h14min