Cotação do dólar hoje: acompanhe ao vivo

Nesta quarta-feira (18), o dólar abriu em forte alta, cotado a R$ 6,11 , após atingir um novo recorde, de R$ 6,206 pela primeira vez, na terça-feira (17). Com intervenção do Banco Central (BC), a moeda norte-americana fechou em R$ 6,095 na terça. Nesta quarta-feira o dólar fechou o pregão em R$ 6,269 .

Em 29 de novembro, a moeda norte-americana já havia sido cotada a R$ 6,11. Na ocasião, a alta foi registrada após o anúncio das medidas do governo federal para equilibrar as contas.

Cotação do dólar ao vivo

Valor do dólar atualizado

Novo recorde na terça-feira

A valorização de terça-feira superou o recorde estabelecido na segunda (16), quando o dólar fechou em R$ 6,094 após duas intervenções do BC, que leiloou US$ 1,2 bilhão e US$ 2 bilhões ao longo do dia. A terça foi o quarto dia útil seguido com leilão de dólares.