Se preço cair mesmo, alimentos que terão imposto zerado têm efeito em cascata

Além do peso direto no orçamento das famílias e na inflação, alimentos escolhidos pelo governo Lula para reduzir o imposto de importação têm efeito em cascata. O milho é ingrediente de vários outros produtos, de farinhas à ração de aves e suínos, ou seja, mexe no preço da carne e do ovo, que virou vilão. Outro exemplo são óleos e açúcar , insumos de diversos industrializados, além do tradicional bolo da dona de casa.

Para conter o abalo

O preço dos alimentos tem abalado a popularidade do presidente Lula. Ainda não saiu a inflação oficial do IBGE, mas o índice paralelo, calculado pela Fundação Getulio Vargas, apontou 1,18% em fevereiro, ou seja, um mês trouxe um terço da inflação que se espera para o ano inteiro. Teve alta forte da conta de luz, provocada pelo fim do bônus de Itaipu de janeiro, mas a energia segue uma dor de cabeça com as previsões de alta de consumo. Na sequência, teve pressão da alta da gasolina, com o reajuste do ICMS, e dos alimentos.