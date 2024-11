Contas públicas Notícia

Governo prevê economia de R$ 327 bilhões até 2030 com o pacote de corte de gastos

Entre os principais pontos da proposta estão o aumento da faixa de isenção do pagamento de IR, redução a médio prazo do abono salarial e um teto no reajuste do salário mínimo

