A isenção de Imposto de Renda (IR) por quem tem problemas de saúde será limitada a quem ganha até R$ 20 mil por mês, anunciou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante coletiva de apresentação das medidas para equilibrar as contas públicas. A medida integra a reforma do Imposto de Renda a ser enviada pelo governo junto com o pacote de corte de gastos obrigatórios.