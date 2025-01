Grêmio estuda realizar três amistosos de preparação para o Gauchão

Quinteros conheceu a estrutura do CT Luiz Carvalho na última segunda-feira (6). André Ávila / Agencia RBS

A chegada de Gustavo Quinteros acelerou a finalização dos planos do Grêmio para a pré-temporada. De olho na melhor preparação do time para o início do ano de 2025, o planejamento traçado com a nova comissão técnica prevê a realização de três amistosos até a estreia no Gauchão.

A FGF ainda não confirmou oficialmente as datas do Gauchão, mas a previsão na tabela aponta os dias 22 ou 23 de janeiro para a primeira rodada. O Grêmio estreará contra o Brasil-Pel, no Bento Freitas.

Uma das situações que ainda está em análise é a questão do gramado da Arena. Como o piso do estádio ainda passa por alguns reparos após a temporada de 2024, o local das partidas ainda será discutido.

Outra questão que também será analisada nos próximos dias é a possibilidade de incorporar mais jovens ao grupo principal. Em sua entrevista coletiva de apresentação, Quinteros afirmou que pretende trabalhar com os talentos das categorias de base.

— Temos visto que Grêmio têm garotos de muito futuro. Não vou nomear alguns. Mas temos visto bastante jogos nesses dias. Vimos também vídeos de jovens de 16, 17 e 18 anos. Sou um treinador que dá oportunidades e opções aos jovens que merecem. Gosto de ter jogadores formados na base. Eles dão mais ao clube, tem essa sensação de pertencimento ao clube. Estamos analisando vários garotos. E vamos ter alguns deles treinando conosco e como opções para o time principal — prometeu.

Segundo apurado por ZH, alguns dos jovens que podem receber oportunidades estão com o time na disputa da Copa São Paulo. O lateral-direito Igor Serrote, o zagueiro Viery e os laterais-esquerdos Pedrinho e Wesley Costa são algumas das possibilidades estudadas.

Tiaguinho, Alysson Edward e Gabriel Mec também são opções que terão oportunidades com Quinteros, mesmo que atuem em posições com mais alternativas neste momento no grupo de jogadores.