FGF define arbitragem para o primeiro Gre-Nal da final do Gauchão; confira os nomes

O escolhido foi Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Está definida a arbitragem do primeiro Gre-Nal da final do Gauchão 2025. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) optou por escalar um árbitro de fora do RS para apitar o clássico deste sábado (8), acatando parte dos pedidos de Grêmio e Inter. O escolhido foi Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina.

Este será o segundo Gre-Nal de Ramon Abatti, árbitro Fifa. Ele estreou no clássico no ano passado, quando o Inter venceu o Grêmio por 1 a 0, pelo Brasileirão, em Curitiba.

Seus auxiliares serão Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Bruno Boschillia (Fifa-PR). O VAR será comandado por Daiane Muniz (Fifa-MS). A escala de arbitragem foi divulgada pela FGF no fim da tarde desta quinta-feira (6), em audiência pública.

-----

Pedidos da Dupla

Polêmicas nas fases anteriores, no campo e no vídeo, motivaram críticas dos dois lados. Grêmio e Inter consideram terem sido prejudicados durante a competição e, por isso, desejavam que os quatro árbitros sejam de outros estados nas finais pelo contexto atual do torneio.

O último movimento para juízes de outros Estados foi realizado pelo Inter em ofício enviado à Federação na última terça-feira (4). O clube apresentou uma lista com supostos equívocos cometidos contra a equipe durante a competição. Em paralelo, o Colorado reclamou dos protestos do rival.

O Grêmio, por sua vez, se manifestou na mesma linha durante a fase classificatória. As intensas polêmicas fizeram com que o presidente da entidade, Luciano Hocsmann, declarasse, após os jogos de ida das semifinais que o VAR seria comandado por profissionais de fora do RS até o fim do torneio deste ano — com exceção do quadrangular do rebaixamento e da Taça Farroupilha.

Quarenta e três anos sem árbitro de fora

Nos últimos anos, em Gre-Nais por outras competições que não o Gauchão, têm sido comum o árbitro vir de fora do Estado. Seja no Campeonato Brasileiro ou na Copa Libertadores, a arbitragem que atuou por aqui morava bem longe das polêmicas que cercam o clássico no dia a dia.

Mas tratando-se de Campeonato Gaúcho, a lógica é bem diferente. O último que foi apitado por um "não-gaúcho" foi há mais de quatro décadas. Em novembro de 1981, no primeiro turno do octogonal final, o Inter venceu o Grêmio por 2 a 1, no Beira-Rio, com o carioca José Roberto Wright no apito.

Os números

Computando todos os clássicos realizados, 93 deles foram apitados por árbitros de fora do Rio Grande do Sul.

Vitórias do Grêmio — 30

Vitórias do Inter — 34

Empates — 29

O último encontro entre os dois times com árbitro de fora foi no segundo turno do Brasileirão de 2024. No Beira-Rio, o Inter venceu por 1 a 0, gol de Borré, com arbitragem de Bruno Arleu de Araújo (RJ)

As finais

O primeiro jogo da final ocorre neste sábado, às 17h45min, na Arena do Grêmio. A partida terá transmissão ao vivo pela RBS TV e pela Rádio Gaúcha, além de cobertura completa pelos veículos do Grupo RBS.

O duelo de volta ocorre no final de semana seguinte, com data e horário ainda indefinidos. Para o esse confronto, Grêmio e Inter também já solicitaram que um árbitro de fora do RS apite.

Produção: Leonardo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.