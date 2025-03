"Não foi por pressão", diz presidente da FGF sobre escolha de arbitragem de fora do RS para o Gre-Nal

Hocsman demonstrou total confiança nos árbitros do Rio Grande do Sul.

Os Gre-Nais das finais do Gauchão 2025 contará com o árbitro de fora do RS, assim como haviam pedido Grêmio e Inter. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciou nesta quarta-feira (6) que Ramon Abati Abel (Fifa-SC) apitará o clássico deste sábado (8), o primeiro da decisão do Estadual.